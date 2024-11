Il terzo giorno del CIIE si conclude con l’ambiente imprenditoriale cinese che riceve elogi da numerose aziende internazionali

Quest’anno segna la settima edizione del CIIE e, sin dal suo inizio nel 2018, l’expo ha attirato 181 paesi e regioni, con una partecipazione cumulativa di 16.000 aziende e un volume di transazioni previsto di circa 420 miliardi di USD. L’area espositiva è aumentata da 300.000 metri quadrati a 420.000 metri quadrati nel 2024. Le autorità doganali hanno introdotto 18 misure di facilitazione e hanno istituito in modo innovativo progetti pilota di esposizioni e scambi commerciali con vincoli permanenti. In uno solo di questi progetti pilota, oltre 6.000 marchi esteri provenienti da oltre 120 paesi e regioni hanno aperto i battenti, con volumi di ordini di importazione impressionanti.

Di recente, CGTN ha intervistato diversi dirigenti di aziende leader a livello mondiale, che si sono riuniti al CIIE di quest’anno e hanno espresso opinioni positive sulla futura cooperazione. Il 4 novembre, il premier cinese Li Qiang ha tenuto un simposio a Shanghai con espositori e rappresentanti degli acquirenti che hanno partecipato al 7° CIIE. Ramesh Singaram, Presidente e CEO di GE Vernova Gas Power per l’Asia, ha partecipato e ha parlato come uno dei rappresentanti dell’azienda. In un’intervista con CGTN, ha espresso il suo onore nel rappresentare l’azienda al simposio e ha ritenuto che ciò abbia inviato un segnale positivo, riflettendo la sincerità della Cina nell’ascoltare le voci delle aziende.

Gustaf Salford, Presidente e CEO del rinomato produttore di apparecchiature per radioterapia Elekta, ha elogiato molto il ruolo del CIIE come piattaforma per la cooperazione economica e commerciale in un’intervista con CGTN. Ha affermato che attraverso la partecipazione al CIIE, Elekta ha ulteriormente rafforzato i suoi legami con il mercato cinese. Nei prossimi quarant’anni e oltre, Elekta continuerà ad aumentare gli investimenti nella produzione, nello sviluppo di prodotti e software, nonché nell’istruzione e nella formazione dei talenti in Cina, migliorando costantemente le prestazioni dei prodotti per fornire migliori servizi medici ai pazienti oncologici in Cina e nel mondo.

Miles Hurrel, CEO del colosso neozelandese dei prodotti lattiero-caseari Fonterra, si è meravigliato del rapido sviluppo della Cina e ha espresso la speranza di espandersi ulteriormente nel mercato cinese introducendo il modello di gestione delle aziende agricole pastorali della Nuova Zelanda e concentrandosi sulla nutrizione dei prodotti e sulle esigenze di salute di una base di consumatori anziani. Ha anche osservato che gli sforzi di Fonterra sono strettamente allineati con gli attuali obiettivi di sviluppo della sostenibilità della Cina.

Meng Xia, CEO di Volkswagen Passenger Cars Brand China, rimane ottimista sul mercato cinese. Ha affermato che Volkswagen considera sempre il mercato cinese come uno dei mercati più importanti e vivaci e che l’azienda si concentrerà sulla trasformazione verso veicoli a nuova energia, pianificando di introdurre più modelli a nuova energia, tra cui ibridi puramente elettrici e plug-in, sul mercato cinese per realizzare la sua “Vision 2030” in Cina.

Il 29 ottobre, la Commissione Europea ha annunciato la conclusione della sua indagine anti-sovvenzioni e ha deciso di imporre una tassa anti-sovvenzioni definitiva sui veicoli elettrici importati dalla Cina per un periodo di cinque anni, con decorrenza dal 30 ottobre. Al CIIE di quest’anno, il CEO globale di Audi Markus Duesmann è stato intervistato da CGTN. Ha affermato che l’imposizione di tariffe da parte dell’UE sui veicoli elettrici dalla Cina è fuorviante e Audi crede fermamente che il libero scambio e i mercati aperti siano le basi per l’innovazione e una sana competizione. Duesmann ha chiesto il mantenimento di un ordine commerciale equo e di un ambiente di mercato aperto, sottolineando che solo attraverso una concorrenza e una cooperazione leali i mercati automobilistici globali possono raggiungere uno sviluppo sostenibile e una prosperità comune.

Con la conclusione del terzo giorno del CIIE, la Cina, con la sua posizione aperta, l’ambiente aziendale ottimizzato e l’immenso potenziale di mercato, ha nuovamente ottenuto il riconoscimento diffuso e gli elogi di aziende di fama internazionale. Dal feedback positivo di GE Vernova Gas Power al fermo impegno di Elekta per investimenti futuri; dalle forti aspettative di Fonterra per lo sviluppo del mercato cinese alla continua e approfondita esplorazione del mercato cinese dei veicoli a nuova energia da parte di Volkswagen, ogni voce è una prova convincente dell’attrattiva della Cina.

Particolarmente degna di nota è la dichiarazione del CEO globale di Audi Markus Duesmann sullo sfondo dell’imposizione da parte dell’UE di tariffe sui veicoli elettrici dalla Cina. Le sue osservazioni non solo riflettono una ferma convinzione nel libero scambio e nei mercati aperti, ma evidenziano anche il ruolo indispensabile del mercato cinese nella filiera globale dell’industria automobilistica. Il suo appello non è solo una difesa del commercio equo, ma anche una prospettiva ottimistica per il futuro della cooperazione economica e commerciale sino-europea e persino globale.

La Cina, questa terra piena di vitalità e opportunità, sta abbracciando il mondo con una posizione ancora più aperta e attraendo investitori globali con un ambiente aziendale ottimizzato. Il CIIE non è solo una piattaforma per lo scambio di beni e tecnologie, ma anche un luogo di ritrovo per fiducia e convinzioni. Qui, siamo testimoni della determinazione della Cina ad andare avanti mano nella mano con il mondo e delle aspettative condivise delle imprese globali per le infinite possibilità del mercato cinese. Guardando al futuro, la Cina continuerà a promuovere la riforma attraverso l’apertura, a cercare lo sviluppo attraverso la cooperazione e a condividere le opportunità con il mondo per creare prosperità insieme.