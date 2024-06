Il terrore “invade” il Cilento: presentata la prima edizione del Santecchia Horror Festival

Un festival di genere, con tanti esperti del settore, che offre l’occasione di vedere il Cilento in una chiave diversa, sfruttando il fascino esoterico che il territorio custodisce. È stata presentata la prima edizione del Santecchia Horror festival che si svolgerà a Gioi dal 31 luglio al 4 agosto. Un nuovo progetto realizzato dalla associazione Off Limits, con il patrocinio del Comune di Gioi, la Provincia di Salerno e Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dalla sinergia di Luigi Scarpa, direttore del festival e giovanissimo regista horror già pluripremiato con il team dell’Anatema di Santa Santecchia.

Il primo festival horror del Cilento si rivolge ad un pubblico nazionale e internazionale, coinvolgendo come ospiti le eccellenze del cinema horror made in Italy. L’appuntamento è pensato per essere un’esperienza totalmente immersiva che coinvolgerà l’intero borgo con incontri e momenti conviviali, workshop a tema, passeggiate notturne nei sentieri e proiezioni dei corti in concorso.

Una giuria prestigiosa composta da esperti del settore valuteranno e assegneranno i premi Best Horror Short e Best Horror Script nella serata conclusiva del 4 agosto.