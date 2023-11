Il tennis club Trentova in semifinale di d3 Regionale

Si sono svolti ieri sui campi dello storico tennis club Trentola di Agropoli i quarti di finale regionali del tabellone di D3. Continua il cammino dei ragazzi capitanati da Ivan Russo nel torneo regionale di categoria. Un cammino sulla carta non previsto ma che con costanza e determinazione ha portato la squadra in una semifinale regionale dopo tanti anni.

La squadra

La squadra composta da Ivan Russo, Nicola Russo, Alfonso Severino, Riccardo Della Pepa, Andrea Scotti e Giovanni Russo Ha dapprima superato brillantemente il girone di qualificazione spingendosi con la vittoria di ieri alla semifinale regionale.

Un orgoglio per tutti gli sportivi di Agropoli e soprattutto per il tennis club Trentova storico circolo della capitale cilentana che oramai è un punto di riferimento da oltre cinquant’anni sul territorio.

Una squadra di ragazzi tutti Agropolesi Coordinata dal maestro Costabile Montone che grazie alla sua esperienza e la sua disponibilità porta avanti il nome del circolo oramai da più di tre decenni.

Le dichiarazioni del capitano

“La nostra squadra è nata per puro divertimento, se ci avessero detto che che ci saremmo spinti tra le migliori quattro della regione della categoria D3, Ci sarebbe scappato un sorriso visto che la squadra è composta da ragazzi che giocano tutti per hobby senza nessun tipo di allenamento specifico. Ringraziamento va ai ragazzi che sacrificano la propria domenica per il nome del circolo e al maestro Costabile Montone sempre disponibile per aiutarci e per darci un consiglio” Queste le parole del capitano Ivan Ivan Russo.

Ora in semifinale il tennis club Trentova se la vedrà o con San Giorgio del Sannio o tennis club Partenope.