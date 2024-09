Il Tenente Colonnello Marcello Russo assume il comando del reparto Carabinieri Parco: domani la presentazione alla stampa

Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con sede a Vallo della Lucania, accoglie il nuovo Comandante Tenente Colonnello Marcello Russo. Russo, cinquantenne laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, subentra al Col. Mario Guariglia dopo il suo congedo dall’Arma.

Chi è il Tenente Colonnello Marcello Russo

Il Tenente Colonnello Marcello Russo vanta una carriera ricca di incarichi operativi in scenari particolarmente impegnativi per la tutela del patrimonio ambientale. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Comandante dei Nuclei Investigativi Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli e Salerno.

Russo ha contribuito in modo significativo al contrasto dei reati di incendio boschivi, in particolare nella provincia di Salerno. Inoltre, ha maturato esperienze cruciali nella lotta all’inquinamento nel bacino del Fiume Sarno e nell’operazione “Terra dei Fuochi”.

Domani, alle 10.30, presso la sede del comando, il nuovo comandante si presenterà alla stampa.