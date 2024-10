Il Sottosegretario Ferrante in visita al “Curto” di Polla: “Grave carenza di personale. Bisogna intervenire”

“Ho voluto visitare l’ospedale di Polla in provincia di Salerno, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Forza Italia su indicazione del Segretario nazionale Antonio Tajani, per testimoniare la nostra attenzione verso le strutture sanitarie, a cominciare da quelle situate nelle aree interne. Dal confronto con il direttore sanitario, il personale medico e gli operatori della struttura è emersa una evidente carenza di organico, che inevitabilmente incide sulla qualità dei servizi garantiti a tutto il territorio. È quindi fondamentale intervenire per mettere la struttura nelle condizioni di operare al meglio a tutela dei pazienti”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine della sua visita presso il Presidio Ospedaliero pollese “Luigi Curto”, dove è stato accolto dal Direttore Sanitario Luigi Mandia e dal sindaco Massimo Loviso.

La posizione di Ferrante

“La struttura, che serve un ampio territorio compreso tra il Vallo di Diano e il sud della Valle del Sele e della zona degli Alburni, ha una carenza di circa 75 medici e 30 infermieri. Ciò nonostante offre servizi di eccellenza, come quello del punto nascite, ma è evidente – aggiunge – che occorre incrementare il personale anche alla luce delle criticità che si sono verificate, anzitutto nel reparto di Chirurgia. La carenza di medici e infermieri è generalizzata in tutti i reparti e richiama la necessità di un maggiore sforzo per assicurare che la struttura non lavori più sotto organico. La situazione dell’ospedale di Polla pone inoltre la necessità di valutare l’introduzione di contributi a favore dei medici che devono affrontare delle ingenti spese per raggiungere strutture che si trovano nelle aree interne, con il rischio di rinunciare all’incarico“.

Non solo: per Ferrante “È inoltre indispensabile che le istituzioni tutte riflettano sul coinvolgimento dei medici specializzandi non solo nelle strutture delle grandi città ma anche negli ospedali periferici, attraverso forme di incentivo che consentano di mitigare la carenza di personale. La sanità è una priorità per Forza Italia, la salute è un diritto che va garantito senza discriminazioni tra territori di serie A e di serie B“.

“Mi farò portavoce delle istanze che sono emerse durante la mia visita all’ospedale di Polla, con l’obiettivo – conclude Ferrante – di contribuire a rafforzare l’offerta sanitaria nelle aree interne”.