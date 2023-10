Il sindaco di San Pietro al Tanagro, Domenico Quaranta, aderisce al PSI

Nuove adesioni al Partito Socialista Italiano di Salerno che, nella giornata di sabato scorso, in occasione dell’inaugurazione del centro di zona del Psi del Vallo di Diano, ha registrato le iscrizioni del Sindaco di San Pietro al Tanagro, Domenico Quaranta, e del Consigliere comunale di Teggiano, Conoantonio D’Elia. Per il Segretario provinciale, Silvano Del Duca, si tratta di adesioni “che certificano che il Psi è in crescita su tutto il territorio della provincia, soprattutto nelle aree interne come il Vallo di Diano, zona dalla gloriosa tradizione socialista”.

Le dichiarazioni

Soddisfazione anche dal Segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, per il quale “le adesioni di Quaranta e D’Elia rappresentano per tutta la comunità socialista motivo di grande orgoglio. Il radicamento dei socialisti nel Vallo di Diano è forte e con l’inaugurazione del centro di zona avvenuta sabato puntiamo a riorganizzare il partito in tutta l’area soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative”.