Il sindaco di Eboli consegna le chiavi della Città alla Professoressa e Ricercatrice Mariagrazia Pizza

Questa mattina presso il Cinema Teatro Italia, si è svolta la Lectio Magistralis della Professoressa e Ricercatrice Mariagrazia Pizza a cui la Giunta comunale ha deliberato la consegna delle chiavi della città. Nella prima seduta utile il Consiglio comunale consegnerà le Chiavi della città con una ulteriore cerimonia formale. L’appuntamento al Cinema Teatro Italia è stato voluto per coinvolgere gli istituti scolastici cittadini. Ai giovani, infatti, l’amministrazione comunale ha inteso far giungere il messaggio veicolato dalla dottoressa Pizza: studio, impegno, ricerca e talento consentono di raggiungere ogni traguardo.

La giornata

«Il momento più bello è stato vedere l’interesse e la partecipazione degli studenti – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Lucilla Polito – hanno posto tantissime domande, sia sul suo lavoro che sulla sua vita, dimostrando grande curiosità. C’è stato un vero e proprio confronto che è risultato molto interessante anche per gli adulti». «Ragazzi e ragazze, la cui età varia dalla scuola primaria fino alle Superiori – ha aggiunto il Sindaco Mario Conte – che dimostrano di voler capire non solo come si raggiunge il successo e come si fa a conciliare vita privata e vita professionale, ma anche appassionati delle scoperte scientifiche della professoressa Pizza che hanno fatto di tutto per poter comprendere. La nostra città ha dato i natali a molti talenti e stamattina abbiamo avuto la dimostrazione che il polo scolastico di Eboli è veramente di alto livello e siamo sicuri che tra i giovani e i giovanissimi che stamani erano presenti emergeranno nuove eccellenze da onorare nei prossimi anni».

Conosciamo Mariagrazia Pizza

Attualmente Mariagrazia Pizza, nata ad Eboli, è Professore di Microbiologia all’Imperial College, South Kensington Campus, Londra. Fin dall’inizio della sua carriera il suo obiettivo è sempre stato quello di utilizzare idee innovative per ottenere risultati applicativi con rilevante impatto sociale. È autrice di due importantissime scoperte scientifiche nel campo dei vaccini, quello sulla pertosse e quello sul meningococco B, attualmente utilizzati in tutto il mondo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti scientifici e molti premi a livello nazionale ed internazionale, il più recente nel 2023, attribuitole dall’International Vaccine Institute (IVI), per il lavoro condotto sulla “reverse vaccinology” e per lo sviluppo del vaccino contro il Meningococco B.

Una delle sue “missioni” è formare e avvicinare i giovani alla scienza, particolarmente quelli del territorio, dato il suo forte e mai scisso legame con Eboli, sua città natia.