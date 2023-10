Il sindaco di Caggiano tra i protagonisti de “Sindaci fuori dal Comune” a Massa Lubrense

Nell’incantevole scenario della Penisola Sorrentina a Massa Lubrense, il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina è stato ospite dell’evento “Sindaci fuori dal comune”. Si tratta della rassegna attuale che ha come obiettivo quello di portare l’esperienza e la testimonianza di amministrazioni campane che si sono contraddistinte per la gestione eccellente del proprio territorio. A discutere con gli organizzatori anche il sindaco di Gragnano, Aniello D’Auria.

La manifestazione

Ha visto negli anni, nomi di spicco delle amministrazioni comunali campane, tra i quali Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate, Enzo Cuomo sindaco di Portici e Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli.

Le finalità

E’ anche l’occasione per confrontarsi e scambiare idee, progetti e visioni e tutto ciò che può servire per rendere la macchina amministrativa e funzionale a servizio dei cittadini in un’ottica di sviluppo socio-economico di una comunità.