Il Serino frena l’Ebolitana: finisce 0 a 0

Un punto a Serino per l’Ebolitana di mister De Cesare, che prosegue la striscia positiva, dopo due vittorie consecutive.

La cronaca del match

Partita che inizia con le due squadre attente a difendere. Prima azione degna di cronaca dopo 15 minuti: angolo di Nappi, ci arriva Tarallo, che di testa mette alto. Quattro minuti dopo punizione di Tarallo dal limite: palla centrale con Orlandi che blocca.

Secondo tempo

Ancora Serino in attacco al 25 esimo, con Passariello che in fuorigioco mette in rete. Tutto da rifare. Passa un minuto e ci prova Nappi dalla distanza con Orlandi che para in due tempi. Finisce il primo tempo, senza recupero. Squadre negli spogliatoi.

Riprende il match, con le due formazioni che non rischiano nulla e pensano a difendersi. L’Ebolitana prova la rete al 23 esimo con Pesce: sberla dal limite, alta sulla traversa. Altra occasione dopo 32 minuti: Tedesco mette a lato con Botta che lascia sfilare a fondo campo.

Ultima occasione per l’Ebolitana al 48 esimo, su punizione: palla che attraversa tutta l’area e termina fuori. Dopo sei minuti finisce la gara. Pareggio in trasferta per l’Ebolitana.

Il tabellino

Serino 0 – 0 Ebolitana calcio 1925

Usd Virtus Serino

Botta, Cipolletta, De Santis(44 st Iapicca),Tarallo(27 st Cocchia),Barone,Fusco,Nappi(39 st Cucciniello),Tranchino, Passariello,De Maio,De Filippo(27 st Corcione).

A disposizione

Sacco,Iapicca,Cucciniello,Spina,Corcione,Caradonna,Coppola,Ciuccio,Cocchia.

Allenatore: Roberto Filarmonico

Ebolitana calcio 1925

Orlandi, Altamura,Falivene(7 st Giordano),Corsaro(13 st Gaita), Esposito, Fernando, Monaco N,Pesce(31 st Santonicola),Tedesco, Monaco C(23 st Evacuo), Simonetti.

A disposizione

Tesoniero,Evacuo,Campione,Cirasuolo,Frontuto,Gaita, Giordano, Santonicola, Valentino.

Allenatore: Ciro De Cesare

Arbitro: Francesco Lionetti di Napoli

Primo assistente: Francesco Coiro di Sala Consilina

Secondo assistente: Roberto Romano di Torre del Greco.

Reti:

Note: 100 spettatori circa.

Ammoniti: 12 st Corsaro (E), 32 st Passariello, Tranchino (S)

Recupero: 0 pt, 6 st

Angoli: Serino 3

Ebolitana 2