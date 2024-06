Il saprese Ottavio De Luca eletto segretario generale aggiunto della FILCA-CISL Nazionale

Ottavio De Luca è stato eletto segretario generale aggiunto della Filca-Cisl nazionale dal Consiglio generale della categoria, che si è riunito questa mattina a Roma alla presenza del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. 51 anni, originario di Sapri, De Luca si è poi trasferito in Toscana, dove ha iniziato la sua attività sindacale nella Filca. Al Congresso nazionale del 2017 di Perugia è stato eletto segretario nazionale organizzativo, ruolo che ricopre tuttora al fianco di Enzo Pelle, segretario generale della Federazione.

“Negli ultimi anni la Filca è cresciuta tantissimo – ha dichiarato Ottavio De Luca dopo la sua elezione – tornando ai livelli del 2014 e aumentando la rappresentatività nelle Casse edili. Stiamo operando un rinnovo generazionale dei dirigenti in tutti i territori, insieme a un forte rilancio dell’attività sindacale soprattutto sui temi della sicurezza, della legalità, della sostenibilità, dell’innovazione, dell’integrazione. I pilastri della nostra azione sindacale, oggi come 70 anni fa, visto che la Filca è nata nel 1955, restano la contrattazione, la partecipazione, la formazione, la concertazione.

Insomma, siamo sempre più protagonisti del settore: non dimentichiamo che importanti innovazioni, come il Durc, la congruità e la stessa Patente a punti, sono intuizioni nate proprio in Filca”, ha concluso il neo segretario generale aggiunto.