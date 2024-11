Il Santa Maria vince e convince: tris al Salernum Baronissi

La Polisportiva Santa Maria stende il Salernum Baronissi con uno 0-3 frutto di una grande prestazione di squadra. A mettere il timbro sulla gara i gol di Di Giacomo, doppietta per lui, e De Cono.

La gara

I giallorossi partono a tutto gas. Pronti via e i cilentani sono già in vantaggio al 1’. Modano scappa via sulla fascia di sinistra e mette in apprensione la retroguardia di casa. Sabatino non riesce nel tap-in, ma Di Giacomo invece si fa trovare pronto per lo 0-1. Il numero 9 sembra essere è in gran giornata e pochi minuti più tardi sfiora la doppietta. Sabatino veste i panni di rifinitore e serve un cross perfetto per il bomber giallorosso. Il suo stacco di testa è preciso, ma la sfera finisce di un soffio a lato.

Arriva la risposta del Salernum Baronissi con un calcio di punizione di Somma che impegna Volzone ad un bell’intervento. I padroni di casa si rendono pericolosi ancora da calcio piazzato. Lo stacco aereo di Salerno termina fuori di un soffio.

Sul ribaltamento di fronte, al 13′, i giallorossi trovano il gol dello 0-2 con De Cono. Anche in questo caso il Santa Maria lavora bene sulla fascia di sinistra e dopo un’azione concitata nell’area del Salernum è De Cono il più lesto di tutti a depositare il pallone in rete. I cilentani fanno malissimo quando hanno la palla tra i piedi. Buona transizione offensiva da parte di Formisano che libera alla conclusione Sabatino. Il suo tiro non trova l’angolo giusto. I padroni di casa non demordono. Tiro al volo di Salerno che mette i brividi a Volzone.

Il Salernum va spesso in affanno in difesa. Su una disattenzione della retroguardia locale il pallone arriva nella disponibilità di Sabatino. L’attaccante giallorosso non si fa pregare due volte e tira una sassata che terminata fuori. L’ultima azione della prima frazione è ancora di marca Santa Maria con Santoro che sfonda per vie centrali e riesce a trovare il pertugio giusto per calciare verso la specchio della porta. Colpo di reni decisivo di Pisapia che salva i suoi. Nella ripresa il Salernum Baronissi attacca a testa bassa nel tentativo di riprendere la partita. Somma mette in mezzo un cross che Volzone è bravo a disinnescare con un’ottima uscita. La sfida resta bella sia da una parte che dall’altra. D’Auria si rende protagonista con un tiro che Pisapia blocca.

Sul contropiede dei padroni di casa il solito Somma schiaccia troppo il suo colpo di testa. Match scoppiettante. Formisano fa la barba al palo a Pisapia immobile. Poco dopo tenta la fortuna anche Navarrete dopo un buon recupero palla, ma stavolta la mira non è delle migliori.

La squadra di De Felice si esalta. Di Giacomo viene innescato alla perfezione con un movimento in profondità che taglia la difesa avversaria. Il numero 9 giallorosso viene, però, fermato dall’estremo difensore di mister Polverino. All’11 gigantesca palla gol per il Salernum Baronissi. Somma salta secco il suo avversario e offre un traversone d’oro per il colpo di testa di Cusati che si arrende davanti ad un magico intervento di Volzone tra i pali. Sul calcio d’angolo seguente il colpo di testa di Trimarco non trova la porta. I cilentani restano sul pezzo. Azione orchestrata a meraviglia dalla compagine ospite sull’asse De Cono-Navarrete. Il tiro del numero 7 giallorosso viene bloccato da Pisapia in due tempi.

Al 24′ arriva la parola fine sul match con lo 0-3: Salzano recupera un pallone in una zona sanguinosa e con grande altruismo serve un assist al bacio per Di Giacomo che a tu per tu con il portiere non sbaglia per la sua doppietta personale. Nei minuti conclusivi Chiavazzo ci prova da calcio di punizione, così come De Maio, dalla distanza, cerca di impensierire Volzone che non ha problemi. A chiudere la sfida è un colpo di testa, dagli sviluppi di calcio d’angolo, di Santoro che sfiora anche il poker.

Il Tabellino

Salernum Baronissi (4-3-3): Pisapia; De Marco (20’pt Cusati), Itri, Chiavazzo, Simone; Fortunato, Salerno S, Somma; Trimarco (28’st D’Ambrosio), Bacio Terracino (20’pt Basile, 45’st Salerno T), De Maio (45’st Sorrentino). A disp: Farina, Coppola, Boi, Grieco. All: Polverino

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Volzone; Strianese, Bisceglia, Cuomo; De Cono, D’Auria, Santoro, Formisano; Sabatino (6’st Navarrete), Di Giacomo (37’st Di Mauro), Modano (20’st Salzano). A disp: Lettieri, Ventura, De Simone, Musto, Lembo, Ciornei. All: De Felice

Arbitro: Nazzareno Pisano di Benevento (Vanacore-Trebbi)

Note. Reti: 1’pt e 24’st Di Giacomo (SM), 13’pt De Cono (SM),

Ammoniti: Itri (SB), Trimarco (SB), Volzone (SM), Salerno (SB), De Maio (SB, De Cono (SM),

Angoli: 3-6

Recupero: 1’pt e 4’st