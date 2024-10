Il Santa Maria spezza la maledizione “Carrano”: poker al Cervinara

Arriva anche il primo successo casalingo per il Santa Maria che batte al Carrano l’Audax Cervinara per 4-1. Vittoria meritata per i cilentani di mister Quintiero che nel primo tempo, dopo aver sbloccato il match con Sabatino, subiscono il pari su rigore da Pesce. Poi, all’inizio della ripresa, arrivano nel giro di 3 minuti la doppietta di Di Giacomo e la rete nel finale di Salzano che consentno ai giallorossi di festeggiare al triplice fischio.

La partita

Partenza forte per la squadra di Quintiero che ci prova subito con Santoro, servito da Modano, che non riesce a calciare bene poiché disturbato da un avversario. Insistono i giallorossi che sfiorano il vantaggio con Formisano, ritorno in giallorosso ed esordio dal primo minuto, che calcia al volo su cross di De Cono, trovando la risposta di Fusco. I padroni di casa sbloccano meritatamente il match al 10’ con Sabatino: cross di Formisano sponda area di Modano e tocco vincente sotto porta dell’attaccante.

Legittimano il vantaggio i cilentani che potrebbero far male ancora sfruttando la corsia di destra con Modano. Alla metà della prima frazione, c’è il primo timido tentativo dell’Audax con Fusco, che calcia dal limite senza trovare la porta. Prova a guadagnare metri la formazione avversaria con Acampora che devia su una punizione da 40 metri, trovando i guantoni di un attento Volzone.

La formazione cilentana si rivede sulla sinistra con una splendida manovra che porta al tiro Di Giacomo, ma il suo tiro trova sulla strada la deviazione decisiva di un difensore della squadra caudina. Gli ospiti trovano il pareggio al 39’ su calcio di rigore con Pesce.

L’arbitro assegna la massima punizione agli ospiti per un tocco con le mani in area di Sabatino su una punizione dal limite e l’attaccante avversaria non sbaglia per il momentaneo pari (1-1). Allo scadere della prima frazione, occasione per riportarsi in vantaggio con Sabatino, il suo sinistro scheggia il palo a portiere praticamente battuto.

La ripresa

Riparte forte la Polisportiva che sblocca nuovamente la gara dopo appena 12 secondi con Di Giacomo che approfitta di un errore difensivo e batte Fusco (2-1). L’Audax accusa il colpo e il Santa Maria segna ancora con Di Giacomo, doppietta, che, servito da Formisano, batte dal limite dell’area con un perfetto destro l’estremo difensore ospite (3-1).

Poi, Sabatino prova a regalare il gol del sabato al Carrano con un’acrobazia ai confini dell’area di rigore, ma Fusco intercetta senza problemi. Un ispirato Di Giacomo, su sponda di Sabatino, ci prova nuovamente dal limite, ma la mira è imprecisa. L’Audax prova a riaprire la gara con Pesce e Guida, ma non sono precisi. I giallorossi potrebbero rendere il parziale ancora più ampio con Salzano al 38’, ma i riflessi di Fusco salvano l’Audax. Punizione di Lopetrone da centrocampo che termina alta di poco, mentre Salzano mette la firma definitiva sul match con la rete del 4-1 con una splendida azione personale.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-2-3-1): Volzone; De Cono, Bisceglia, Lembo, De Angelis (41’ st D’Auria); Santoro (39’ st Siciliano), Strianese; Formisano (20 ‘st Salzano), Sabatino, Modano (30 ‘st De Mattia); Di Giacomo (39’ st Lopetrone). A disp.: Ragone, Musto, Gentile, Ciornei. All. Quintiero.

Audax Cervinara (3-5-2): Fusco; Iandoli, Acampora, Di Leo (23’ st Cavaiola); Crisci (1’ st Garofalo), Casale (23’ st Da Silva), Palumbo, Pastore (31’ st Ciaramella), Guida; Pesce, Izzo (1’ st Capaccio). A disp.: Sarracino, Vessichelli, Giuliano, Ziccardi. All.: Nocerino.

Arbitro: Gerardo Pagnotta di Nocera Inferiore (Capasso-Trotta)

Marcatori: 10’ pt Sabatino (SM), 39’ pt Pesce (C) su rig., 1’ st e 3’ st Di Giacomo (SM), 45’ st Salzano (SM)

Note: ammoniti Garofalo (C), Ciaramella (C). Angoli: 5-1.

Recupero: 1’ pt e 5’ st.