Il Santa Maria pareggia sul campo del Victoria Marra: un gol per parte nella ripresa

La Polisportiva Santa Maria Cilento pareggia per 1-1 sul campo del Victoria Marra. I padroni di casa passano in vantaggio con una rete di Esiki nella ripresa, ma i cilentani con un uomo in più riacciuffano la partita con il rigore di Navarrete.

La gara

Il primo squillo della gara è dei padroni di casa con un colpo di testa di Mastrocinque che anticipa tutti senza trovare lo specchio della porta. I giallorossi rispondono con un tentativo di D’Auria dopo una respinta corta da parte della retroguardia azzurra. Anche Formisano, con il suo stacco aereo, non inquadra il bersaglio grosso.

Alla mezz’ora grande palla gol per il Victoria Marra: Mastrocinque spara alto da posizione ottimale, cestinando l’opportunità. Quest’episodio scuote la partita. Navarrete scarica bene su De Cono che si lascia bloccare la sua conclusione con il destro.

Al 38’ proprio il terzino giallorosso viene atterrato in area e per il direttore di gara non ci sono dubbi: è rigore. Dal dischetto si presenta Modano che si lascia ipnotizzare da Solombrino che mantiene il risultato sullo 0-0.

Dopo un inizio di secondo tempo a ritmi bassi, è il solito Mastrocinque a mettersi in proprio con un tentativo dal limite che impegna Volzone ad un intervento in calcio d’angolo.

Al 16’ si sblocca il match: Esiki porta in vantaggio i padroni di casa con un tocco sotto porta proprio dagli sviluppi di corner.

Il Santa Maria reagisce immediatamente con il Victoria Marra che resta in 10 uomini per l’espulsione diretta di Chiacchio che colpisce a gioco fermo Cuomo in area di rigore. Per l’arbitro è rosso diretto e nuovamente penalty per i ragazzi di mister De Felice. Questa volta dagli 11 metri ci va Navarrete che non sbaglia per l’1-1.

Nonostante l’inferiorità numerica gli azzurri sfiorano il nuovo vantaggio in due circostanze, nelal seconda Volzone è ancora bravo con i piedi sul tiro di Lopes. Nei minuti conclusi i giallorossi si fiondano in avanti a caccia dei 3 punti. Formisano serve in profondità Navarrete. Il suo diagonale termina a lato di un soffio. In pieno recupero, invece, Liguoro prova ad impensierire il portiere avversario con un tiro dal limite bloccato.

Il tabellino

Victoria Marra (4-3-3): Solombrino; Caruso, Bassano (27’ st Balzano), Esiki, Somma (11’ st Sannia); Casillo, Visconti (45’ pt Iannuzzi), Mastrocinque; Lopes (45’ st Gagliardi), Chiacchio, Falivene (24’ st Reda). A disp: Di Sarno, Collaro, Pepe, Gargalini. All.: Rosanova

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-2-1): Volzone; Ciornei (36’ st Liguoro), Lembo G., Cuomo; De Cono, D’Auria, Santoro (35’ st Siciliano), Formisano; Salzano (21’ st Chkour), Modano (12’ st De Angelis); Navarrete. A disp.: Lettieri, Ventura, Lembo V., De Simone, Musto All.: De Felice.

Arbitro: Giovanni Petrone di Avellino (Di Rosa-Ievolella)

Marcatori: 16’ st Esiki (VM), 20’ st Navarrete (SM) su rig.

Espulsi: 18’ st Chiacchio per gioco scorretto su Cuomo.

Ammoniti: Esiki (VM), Salzano (SM), Cuomo (SM), Casillo (VM), Chkour (SM)

Note: angoli 5-5. Recupero: 2’ pt e 5’ st.