Il Santa Maria ingrana la marcia giusta: messo ko il Montemiletto

Seconda vittoria consecutiva per il Santa Maria che al “Carrano” batte il Montemiletto per 2-0. I giallorossi ottengono i tre punti grazie alle due reti realizzate nel secondo tempo da Di Giacomo, che sale a quota 10 gol in campionato.

La partita

Il match non decolla con le due squadre che non riescono a pungere in fase offensiva. Gli irpini si fanno vedere con Vita e Sanyang, ma sono entrambi imprecisi. Il primo spunto cilentano è di D’Auria che riconquista la sfera e calcia però tra le braccia di De Vanno. Le due occasioni più clamorose arrivano a cavallo tra il 35’ e il 36’ con Di Giacomo e Salzano, ma De Vanno si supera su entrambi e mantiene il risultato in parità. Allo scadere, poi, si rivede la squadra irpina con Schettino, il suo tiro in area è bloccato.

La ripresa

Nella ripresa, invece, subito pericoloso Modano che scappa sulla sinistra e solo davanti al portiere spara altissimo. Al 14’ ripartenza ospite con Malano murato sotto porta dai difensori giallorossi. Volzone è decisivo al quarto d’ora su schettino, si salva il Santa Maria. Succede ben poco fino al 29’ quando il Santa Maria sblocca il match con Di Giacomo: apertura di Cuomo per De Cono che pesca in area Di Giacomo per il vantaggio (1-0). Il raddoppio arriva tre minuti con il solito di Di Giacomo, che mette il sigillo sulla vittoria (2-0).

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3):

Volzone; Lembo, Bisceglia, Cuomo; De Cono, D’Auria, Santoro, Formisano (12’ st Liguoro); Salzano (15’ st Navarrete), Di Giacomo (34’ st Ciornei), Modano L. (45’ st Di Mauro). A disp.: Lettieri, De Simone, Musto, Siciliano, Ventura. All.: De Felice.

Montemiletto (4-2-3-1):

De Vanno; Guglielmo (34’ st Miele), Pagliocca, Cossentino, Canarino (34’ st Freda); Prevete (20’ st Seguro), Sanyang; Pignatelli F. (25’ st Schmidt), Malano, Schettino; Vita.

A disp.: Amendola, Gaeta, Modano M., Pignatelli Fa., Siniscalchi. All. Sgambati.

Arbitro: Francesco Sermon di Napoli (Di Domenico-Mallardo) Marcatori: 29’ st e 32’ st Di Giacomo (SM) Espulsi: –Ammoniti: Canarino (M), Guglielmo (M), Cuomo (SM), Bisceglia (SM), Santoro (SM) Vita (M). Note: angoli 6-3. Recupero: 1’ pt e 4’ st.