Il Santa Maria batte il Solofra e ufficializza la salvezza

La Polisportiva Santa Maria batte il Solofra 3-2 nell’ultima gara della stagione. I tre punti consentono ai giallorossi di mister De Felice di chiudere il campionato con 45 punti in classifica e archiviare la stagione sportiva 2024/25.

Il primo tempo

Santa Maria subito in proiezione offensiva, con una serie di calcio d’angoli che non creano però pericoli a Chiocchi. Aumenta la pressione giallorossa che arriva al tiro con Di Giacomo, mira imprecisa per l’attaccante giallorosso. Strozza la conclusione al 16’ l’attaccante del Santa Maria da buona posizione, si salva il Solofra.

Il vantaggio arriva al 20’ con Navarrete che approfitta di una respinta corta del portiere ospite su Di Giacomo e ribadisce in rete (1-0). Il raddoppio arriva alla mezz’ora dagli undici metri con Di Giacomo che si guadagna la massima punizione e poi supera Chiocchi (2-0). Nel finale del primo tempo, Vitale riapre la gara superando in velocità Bisceglia, per poi saltare Volzone e depositare la sfera in rete (2-1).

Il secondo tempo

Doppia chance nel giro di sessanta secondi all’inizio della ripresa per i giallorossi: prima Di Giacomo spara su Chiocchi, poi la traversa ferma Strianese. Pericoloso ancora Di Giacomo su calcio piazzato dal limite, pallone fuori di pochissimo. Colleziona occasioni la squadra giallorossa che prova a chiudere i conti con Navarrete, ma è bravo Chiochi a chiudere sul primo palo. Ci pensa Navarrete, autore di una doppietta, a firmare il 3-1: si libera bene sulla corsia di sinistra e poi supera con un diagonale il portiere ospite.

Il Santa Maria gestisce il vantaggio e nel finale mister De Felice fa esordire anche il classe 2007 Lettieri tra i pali al posto di Lettieri. Ma il Solofra, proprio come nel primo tempo, si rianima nel finale, accorciando con Maiorano. Al triplice fischio il saluto del “Carrano” per i giallorossi con l’appuntamento per la prossima stagione sportiva.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Volzone (40’ st Lettieri); Romanelli (44’ st Chkour), Bisceglia, Cuomo; De Cono, D’Auria (23’ st Lopetrone), Strianese, Liguoro; Santoro (1’ st Siciliano), Di Giacomo, Navarrete (20’ st Salzano). A disp.: Maiese, Formisano, Lembo, Ribeiro. All.: De Felice.

Solofra (3-5-2): Chiocchi A.; Bove, Robustelli, Zapparoli; Serretiello (15’ st Bassi), Iuliano (1’ st Aveta), Lettieri (1’ st Fraciello), Picardo, Chiocchi E.; Vitale (25’ st Maiorano), De Mattia (10’ st Chiola). A disp.: Barone, Consiglio, Savarise, Coppola. All.: Amarante.

Arbitro: Mario Ciccarelli di Castellammare di Stabia (Ievolella-Trisciulli) Marcatori: 20’ pt e 19’ st Navarrete (SM), 30’ pt Di Giacomo (SM) su rig., 43’ pt Vitale (S), 45’ st Maiorano (S)Espulsi: -Ammoniti: -Note: 4-1 angoli.

Recupero: 2’ pt e 4’ st.