Il Santa Maria batte il primo colpo di mercato: Mattia Bisceglia è un nuovo difensore giallorosso

La Polisportiva Santa Maria inizia a muoversi sul mercato e mette a segno il primo colpo in vista della prossima stagione di Eccellenza. A comunicarlo ufficialmente è la stessa società giallorossa tramite i propri account.

La nota della società

La Polisportiva Santa Maria Cilento è lieta di annunciare l’innesto di Mattia Bisceglia, difensore centrale, classe 1999. Cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia, vanta diverse esperienze in D, tra cui Sorrento, con cui ha vinto il campionato, Campobasso e Portici. Nell’ultima stagione sportiva, invece, è stato protagonista con la maglia del Buccino nel girone B di Eccellenza Campana.

“Ringrazio la società per la fiducia e sono qui per ricambiarla in campo a suon di prestazioni – afferma Bisceglia – Non ho avuto un attimo di esitazione nell’accettare la proposta di una società che si è sempre distinta per organizzazione e serietà. Aspetto con ansia l’inizio del ritiro per cominciare a preparare la prossima stagione”.