Il Rotary Campagna Valle del Sele organizza una giornata sulle manovre di disostruzione pediatriche, ecco le info utili

Il Rotary Campagna Valle del Sele, in sinergia con il Rotary Club Eboli e la Magia del Rotary, organizza la seconda giornata sulle manovre di disostruzione pediatriche nel lattante e nel bambino seguendo le raccomandazioni delle linee guida internazionali.

L’iniziativa

La giornata è in programma per sabato 15 febbraio a partire dalle ore 10:00 presso il Medical Center Moscato in via Calli 175, a Campagna. La giornata sarà tenuta dal Dottor Giovanni Simeone, pediatra di famiglia a Brindisi. Per tutti coloro che intendono prendere parte alla giornata, è necessaria la prenotazione al numero 3498373229.

L’importanza delle manovre di disostruzione

Le manovre di disostruzione pediatrica rappresentano un insieme di azioni fondamentali per salvare la vita dei bambini che, accidentalmente, ingeriscono o inalano corpi estranei come noccioline, caramelle, monete o piccoli pezzi di giocattoli. L’ostruzione delle vie aeree può essere parziale o totale, con conseguenze che possono rivelarsi molto gravi.

Un rischio diffuso tra i più piccoli

Il soffocamento causato dall’ingestione o inalazione di oggetti estranei è un evento piuttosto comune nei bambini, in particolare nella fascia di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni. Questa vulnerabilità è dovuta alla ridotta maturità dei riflessi di coordinazione e al diametro ristretto delle vie aeree. Tra gli alimenti più pericolosi figurano chicchi d’uva, pezzi di carota, prosciutto crudo, wurstel e pomodorini, spesso causa di episodi di soffocamento. Un intervento improprio potrebbe aggravare la situazione anziché risolverla. Per questo motivo, la formazione e l’informazione su queste manovre sono strumenti indispensabili per i genitori.