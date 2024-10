Pollica ha nuovamente la sua pediatra di Libera Scelta, il Sindaco Pisani: “Abbiamo rimesso in ordine le cose”

Il Comune di Pollica ha nuovamente la sua Pediatra di Libera Scelta. Si tratta della Dott.ssa Sabrina Acierro che ha accettato il delicato incarico con lo studio che sarà collocato proprio nel noto borgo cilentano. Si tratta di una nomina sicuramente importante per tutta la comunità, un modo per diventare un punto di riferimento stabile e qualificato per la tutela della salute infantile, con l’obiettivo di garantire il benessere e la crescita sana dei più piccoli.

Anche il primo cittadino di Pollica, Stefano Pisani, non nasconde il suo entusiasmo per la bellissima novità: “Quando sei Sindaco puoi fare miliardi di cose belle ed importanti, ma sai bene che la differenza la fai nella vita quotidiana. Care mamme e papà, non è stato semplice, ma anche questa volta abbiamo rimesso in ordine le cose”.

Sin da subito i cittadini di Pollica potranno procedere alla scelta della dottoressa Acierro presso gli uffici dell’ASL o tramite l’apposito link della Regione Campania.