Il Rotaract e l’associazione ODV insieme per una giornata speciale di donazioni del sangue a Vallo della Lucania

Sabato 11 novembre, presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, si terrà una giornata speciale dedicata alle donazioni del sangue organizzata dall’associazione DVC, Donatori Volontari di Sangue del Cilento. L’iniziativa vede la partecipazione dei giovani ragazzi del Rotaract, un’organizzazione giovanile che si impegna a fare la differenza nella comunità.

L’importanza delle donazioni di sangue

Le donazioni del sangue sono una risorsa preziosa che può salvare vite umane in situazioni di emergenza e in caso di malattie gravi. Il sangue donato è essenziale per i pazienti che necessitano di interventi chirurgici, chemioterapia, trattamenti contro l’anemia e molte altre condizioni mediche. Tuttavia, le scorte di sangue spesso scarseggiano, rendendo fondamentale il costante rifornimento attraverso le donazioni volontarie.

Rotaract: giovani al servizio della comunità

Il Rotaract è una parte integrante del Rotary International ed è composto da giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, impegnati attivamente nel servizio alla comunità. Questi giovani si dedicano a progetti umanitari, sociali e di servizio, lavorando instancabilmente per migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. La loro partecipazione a questa giornata di donazioni del sangue è una testimonianza del loro impegno a sostenere le strutture sanitarie locali.

Appuntamento 11 novembre

Tutti coloro che desiderano partecipare sono invitati a presentarsi sabato 11 novembre alle ore 8.30 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Luca. Le donazioni di sangue richiedono solo pochi minuti e possono fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno. È un modo semplice ma straordinario per contribuire alla salute della comunità.