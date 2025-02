Il romantico viaggio nelle “Grotte di Pertosa-Auletta” alla scoperta di un bacio lungo 20 mila anni

E’ un vero e proprio viaggio meraviglioso il percorso all’interno delle Grotte di Pertosa- Auletta gestite dalla Fondazione Mida.

Le grotte

Le grotte riaprono al pubblico dopo il fermo biologico e dopo importanti scavi archeologici che hanno rivelato interessanti novità riguardanti il rapporto uomo-grotta. In occasione di San Valentino, le Grotte di Pertosa-Auletta insieme ai musei Mida sono stati riaperti al pubblico, con uno sconto speciale: in occasione del week end di San Valentino, ogni nuova promessa di amore donerà un reingresso omaggio a tutti i visitatori che in quel momento saranno presenti in grotta. Quale miglior posto per dichiarare il proprio amore, dove è presente il bacio più famoso al mondo, tra una stalattite ed una stalagmite lungo 20.000 anni.

Un percorso tra natura, storia e scienza ancora più ricco e avvincente dopo le recenti scoperte archeologiche, i cui scavi sono terminati pochi giorni fa. Grazie a una concessione triennale del Ministero della Cultura, la Fondazione MIdA (Musei Integrati dell’Ambiente) ha avviato il progetto di scavi archeologici che si estenderà dal 2025 al 2027. La direzione scientifica, affidata a Felice Larocca, che coordina un’équipe multidisciplinare di studiosi provenienti da università ed enti di ricerca nazionali. Tra i tesori trovati, inestimabili dal punto di vista archeologico, anche uno scalpello intatto di 1.300 anni fa conservato perfettamente da acqua e fango.

Insomma il 2025 sarà per i visitatori dei Musei Integrati dell’Ambiente davvero un anno di grandi novità.

Da quest’anno, inoltre, tutti i giovedì l’intero complesso museale sarà visitabile gratuitamente dai residenti nei Comuni del Vallo di Diano, della Valle del Tanagro e degli Alburni, previa prenotazione e verifica dell’elenco sul sito della Fondazione MIdA.