Il rettore dell’Unisa Loia in visita al Parco del Cilento

Vincenzo Loia, magnifico rettore dell’Università di Salerno, in visita presso la sede del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Qui ha incontrato il neo commissario Marcello Feola. Tra i due c’è già un’amicizia nonché una stretta collaborazione in termini professionali. Feola, infatti, è docente proprio per presso l’Università di Salerno.

Incontro al Parco

Tanti i temi affrontati dai due, non solo una visita istituzionale, e si ipotizzano anche possibili collaborazioni tra il Parco e l’ateneo di Fisciano, peraltro già esistenti in passato.

La nomina di Marcello Feola

La nomina di Marcello Feola a commissario del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata al centro di polemiche nei giorni scorsi sfociate con l’annuncio da parte della regione Campania di aver presentato ricorso al Tar contro la scelta del governo di nominare un commissario senza interpellare proprio l’ente regionale.

De Luca avrebbe voluto esprimere il suo parere sulle nomine di commissario sia del parco cilentano che di quello del Vesuvio.

La notizia non è stata commentata da Vallo della Lucania. Marcello Feola, al contrario guarda avanti e nel commentare la visita del rettore sottolinea: “inizia il futuro”.