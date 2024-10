Il punto sulla Prima Categoria Girone H

L’Atletico Battipaglia continua la sua corsa solitaria superando la Polisportiva Marina grazie ad una doppietta di Vittozzi e restando così a punteggio pieno in vetta alla classifica. Seguono la Poseidon, che dopo il pari interno vince sul campo della Real Bellizzi per 0-2 con le reti di D’Angelo e Buonocore, e l’Atletico Agropoli Cilento che travolge il Real Carillia per 5-0, con la doppietta di Scarpa e le reti di Barone Di Gregorio e De Marco.

L’Atletico Pisciotta supera in trasferta il Real Palomonte per 1-2 e resta in scia delle prime della classe, mentre infondo alla classifica arriva il secondo successo per la Pixous nello scontro diretto con lo Sp. Palomonte, 4-2 il risultato finale.

Risultati

Prima Categoria Girone H

Pol Marina – Atl Battipaglia 0-2

Stella Cioffi – Faraone 2-1

Real Bellizzi – Poseidon 0-2

Club Serre – Pro Sala 2-0

Real Palomonte – Atl Pisciotta 1-2

Atl Agropoli Cilento – Real Carillia 5-0

Pixous – Sporting Palomonte 4-2

Classifica

Atl Battipaglia 15

Poseidon 13

Atl Agropoli Cilento 13

Atl Pisciotta 12

Club Serre 8

Real Bellizzi 7

Pixous 6

Stella Cioffi 6

Pro Sala 6

Faraone 5

Pol Marina 4

Real Carillia 4

Sp Palomonte 0

Real Palomonte 0