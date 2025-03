Il Procuratore Curcio, originario di Polla, smantella la rete di pedofili online

Il fenomeno della pedopornografia online è in forte crescita e necessita di essere contrastato con maggiore severità. “Dobbiamo combatterlo e lo stiamo facendo”, ha dichiarato il procuratore di Catania, Francesco Curcio, originario di Polla, a margine della conferenza stampa sull’operazione ‘Hello’ condotta dalla Polizia Postale di Catania.

L’operazione

L’operazione ha portato all’arresto di 34 persone e a oltre 110 perquisizioni in 56 città italiane. Le vittime, con età a partire dai tre anni, sono state sfruttate in chat pedopornografiche rintracciate in un social network poco conosciuto.

“Alcuni degli utenti coinvolti si nascondevano dietro nomi come ‘niño con animales’ e ‘niño primeros da cero a seis años'”, ha svelato Curcio. L’indagine, che ha rivelato fatti gravissimi, ha messo in luce come migliaia di bambini rimarranno segnati da questi terribili abusi.

L’operazione ha coinvolto 500 operatori

Il bilancio dell’operazione, che ha coinvolto più di 500 operatori, ha visto l’esecuzione di oltre 100 perquisizioni e 34 arresti, con azioni a Napoli e perquisizioni a Salerno. Secondo la Polizia Postale, questa è una delle operazioni più ampie mai realizzate in Italia contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, coordinata dalla procura di Catania.