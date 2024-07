Il Presidente FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, torna in Cilento

Ad un anno esatto dai tragici episodi che hanno interessato il Golfo di Policastro in Cilento, con una serie di furti e rapine in abitazioni del luogo con espressa evidenza nel rubare auto di grossa cilindrata come Maserati, Audi e Porsche, il Presidente della FederPetroli Italia – Michele Marsiglia nelle prossime settimane ritornerà nel nativo Cilento ed in particolare nel Golfo di Policastro, meravigliosa cornice della provincia di Salerno. L’occasione in Agosto sarà quella di trascorrere qualche giorno di vacanza e relax, seguiranno diverse visite ai Comandi delle Forze dell’Ordine del territorio che sono intervenuti per il coordinamento delle indagini nel corso di questo anno, agli incontri con i cittadini per raccogliere le diverse istanze da portare all’attenzione degli Organi Istituzionali a Roma nei prossimi mesi e rafforzare sempre più la sicurezza e valorizzazione del territorio campano e del Golfo.

Di primaria importanza sarà la valutazione della situazione energetica e del gas sul territorio al fine di favorire e suggerire politiche per la diminuzione di spesa sulla Bolletta Energetica per gli abitanti, in questo particolare momento storico del petrolio e del gas. In programmazione su invito di alcuni cittadini, alcune visite ai siti culturali della zona tra Policastro, Scario e Sapri, in particolare il Museo Logos situato presso l’antico Convento di San Francesco di Paola a Vibonati, struttura ospitante al suo interno una mostra suggestiva con migliaia di statue semoventi che raccontano in 2500 anni di storia le tappe della vita di Gesù ed altri eventi che valorizzeranno l’estate 2024 di uno dei più grandi e spettacolari golfi del sud Italia.