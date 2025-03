Il Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia, torna in Cilento

Giovedì 27 Marzo p.v. il Presidente di FederPetroli Italia – Michele Marsiglia, nel corso di una visita di quattro giorni in Campania, sarà in provincia di Salerno ed in particolare a Vallo della Lucania, Agropoli e comuni vicini, per incontrare alcune istituzioni politiche ed economiche del

luogo, nonché la visita alle strutture della Rete Petrolifera presente in zona in collegamento con altri comuni del comprensorio.

La visita continuerà con uno passaggio su Napoli per alcuni meeting con le società petrolifere e l’importanza del polo energetico partenopeo. La giornata in provincia di Salerno si articolerà tra la mattina ed il pomeriggio di giorno 27.