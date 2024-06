Il presidente dell’Istituto di Fisica Nucleare ospite a Palinuro

LETTO IN PIAZZA ospita il prof. Antonio Zoccoli professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna e Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Non sarà una presentazione di un libro ma un interessante viaggio nei misteri irrisolti dell’universo e delle importanti scoperte del mondo scientifico.

Dal giugno 2021 è presidente della CONPER, la Consulta dei Presidenti degli Enti pubblici di Ricerca, dal luglio 2022 è presidente della Fondazione ICSC che gestirà il Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, previsto dal PNRR. Molto attivo anche nel campo della divulgazione scientifica, è presidente onorario della Fondazione Giuseppe Occhialini per la diffusione della cultura della fisica. Con l’approccio del grande divulgatore Zoccoli il 1luglio ci racconterà di temi affascinanti coinvolgendo un pubblico trasversale per età ed interessi ma accomunato dalla curiosità verso i grandi interrogativi dell’universo.

Ad accompagnare il prof. Zoccoli in questo viaggio un altro luminare della medicina italiana, il prof. Giuseppe Ippolito, già Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e Direttore Generale del Ministero della Salute, che ritorna a Letto in piazza per la seconda volta.

“Siamo straordinariamente orgogliosi di ospitare il Presidente Antonio Zoccoli a Palinuro, la sua partecipazione impreziosisce oltre ogni aspettativa la nostra rassegna”, così commenta il presidente della Pro Loco Silvano Cerulli che organizza la rassegna giunta alla quarta edizione, con il contributo ed il patrocinio del comune di Centola.

Parole di soddisfazione giungono anche dal Sindaco di Centola Rosario Pirrone “ è un grande privilegio per tutta la nostra comunità poter accogliere il Presidente Zoccoli qui a Palinuro, nell’ ambito di questa format – Letto in Piazza – che ogni anno si arricchisce di ospiti di grande caratura. Il presidente Zoccoli non ha bisogno di presentazioni ed è con grande entusiasmo e curiosità che ci apprestiamo a vivere con lui un percorso scientifico sui grandi temi dell’ Universo”. Il mio personale ringraziamento al Presidente della Pro loco di Palinuro –Silvano Cerulli – che è l’ ideatore e l’ organizzatore di questa affascinante manifestazione culturale”.