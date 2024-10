Il pilota valdianese Sabatino di Mare conquista il podio all’Autodromo di Monza

Sotto alla bandiera a scacchi bagnata dell’Autodromo di Monza arriva vittoria di gara e di campionato. Combattuta e ricca di colpi di scena la classe gt CUP pro AM. Dopo una gara tutta d’attacco, Sabatino Di Mare, Simone Patrinicola e Luca De Marchi(Ferrari 488 Challenge Evo), hanno bissato il successo dello scorso anno laureandosi campioni PRO-AM . Per i portacolori del team Best Lap è stato davvero un bel successo, giunto al termine delle tre ore, riuscendo a scavalcare in classifica Caiola-Segù, (Lamborghini Huracan ST Evo2), leader della classifica alla vigilia della gara monzese.

Un successo per il Vallo di Diano

Un successo voluto, sudato e raggiunto, queste le prime parole dalla voce emozionata del pilota salese che, per il secondo anno consecutivo, porta nella terra valdianese un titolo da campione italiano con una vettura, la Ferrari, che rappresenta la massima espressione del motorsport.

La soddisfazione del pilota

Dichiara di non volersi fermare, valutando i nuovi passi da fare nelle categorie motoristiche e ambire a nuovi traguardi iridati, naturalmente dopo aver festeggiato questo successo. Conclude ringraziando gli sponsor, il papà Pasquale da sempre fondamentale e strategico nella sua carriera sportiva e a tutti i concittadini accorsi a Monza, e collegati in diretta per averlo sostenuto e supportato.