Il valdianese Sabatino di Mare sul podio della prima edizione del “Napoli Racing Show

Durante il fine settimana, il pilota valdianese Sabatino Di Mare ha partecipato al 1° Napoli Racing Show che si è svolto lungo il suggestivo lungomare di Mergellina, a Napoli, e ha conquistato il primo posto sul podio. “È stato emozionante vincere la gara nella mia terra, la splendida Napoli! Ora sono concentrato sulla nuova stagione“, ha commentato Sabatino sui social dopo la vittoria.

La gara

Sabatino Di Mare ha gareggiato per la scuderia Bestlap insieme a Gianluigi Simonelli a bordo delle Ferrari 488 challenge. Il circuito aveva una lunghezza di circa 1290 metri e una larghezza stradale di 8 metri.

Il paddock per le auto in gara è stato allestito lungo il viale Dohrn, permettendo agli spettatori di osservare da vicino l’attività nei box durante la competizione. Il giovane pilota valdianese ha concluso un anno ricco di successi con la vittoria del campionato Italiano Gran Turismo GT Cup, ma già si sta preparando per la prossima stagione.