Il neoeletto eurodeputato Fabio De Masi ha origini sanzesi

Ha origini di Sanza, dove vive la sua famiglia, compreso il papà, l’appena eletto Deputato europeo Fabio De Masi, classe 1980, per il neo-partito di estrema sinistra Alleanza Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Un partito fondato proprio dal politico italo-tedesco, lo scorso mese di gennaio staccandosi da Die Linke. De Masi insieme concarismatica leader Sahra Wagenknecht hanno debuttato in queste elezioni affermandosi con il 6,2%, andando ben oltre la soglia di sbarramento al Parlamento tedesco del 5%.

La carriera di De Masi

La politica nel sangue per l’on. De Masi, figlio del sindacalista Cgil Pasquale, e di madre tedesca, Fabio è già stato parlamentare al Bundestag per il partito di sinistra Die Linke, di cui è stato uno dei capigruppo parlamentari e portavoce per quanto riguarda i temi politico-finanziari. Ha fondato prima Aufstehen, un movimento trasversale capace di riunire tutte le forze di sinistra nei confronti dei grandi partiti liberali e delle crescenti forze populiste.

La campagna elettorale

Poi da gennaio scorso Alleanza Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Con una visione critica ma costruttiva, De Masi e il Bündnis Sarah Wagenknecht hanno offerto una campagna elettorale improntata a fornire soluzioni pragmatiche e inclusive per affrontare le crisi attuali e future. La loro proposta di creare un dibattito aperto e di offrire alternative concrete ha rappresentato, evidentemente, una speranza per molti cittadini delusi dalla politica tradizionale. A Sanza, suo paese di origine, ieri mattina, grande soddisfazione e le congratulazioni del sindaco, Vittorio Esposito, che lo aspetta questa estate, come sempre per un abbraccio corale da parte della comunità.