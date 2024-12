Il Museo Logos di Vibonati nei pacchetti turistici Cilento, ecco cosa si potrà fare

“Logos” (dal greco, pensiero-parola) nella teologia cattolica, il Cristo, Verbo di Dio fatto uomo. A Vibonati (meno di 4 km dal mare Bandiera Blu di Villammare!) – borgo dominante una vallata che si apre sul Golfo di Policastro, la parte più a sud del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – LOGOS è il museo, suddiviso in 27 stanze gestito dalla AURIS FILM in collaborazione con l’Associazione ANSPI, ubicato presso il monastero di S. Francesco di Paola, ospita circa 3000 statue di cui oltre 1000 semoventi che raccontano i 2500 anni di storia dell’umanità e del cristianesimo, tanto da essere candidato ad entrare nel guinness dei primati.

Firmato protocollo d’intesa

E’ di questi giorni la sottoscrizione di un protocollo di intesa, da parte di ANSPI/Associazione Nazionale San Paolo Italia, AURIS FILM e Federtravel Cilento, per la promozione e commercializzazione del Museo Logos sui mercati turistici nazionali ed internazionali. A darne notizia sono il presidente di Federtravel Cilento, Luigi Gatto, il direttore Ammnistrativo del Museo Rodolfo Palmieri e il presidente ANSPI Vibonati, Vincenzo Cernicchiaro. Federtravel Cilento è l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle Agenzie Viaggi, Bus e Tour Operator dell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni.

Una vetrina per il territorio

“Questa collaborazione, con l’inserimento del Museo Logos nel pacchetto Cilento in treno, afferma Luigi Gatto ci dà l’opportunità di arricchire di un altro contenuto, oltremodo valido, l’offerta a tariffe scontate, per tutti coloro che prenotano vacanze nel nostro territorio, attraverso le agenzie associate Federtravel, e viaggiano con Trenitalia o Italo.” “Il nostro impegno” aggiunge Clemente Cammarota, direttore di Federtravel ” è anche divulgare questa eccellenza del territorio e, quanto prima, condivideremo con ANSPI e AURIS FILM un piano di comunicazione ad hoc, i cui primi destinatari saranno gli istituti scolastici della ns Regione”. Vincenzo Cernicchiaro, a sua volta, presenta al meglio il museo.

Il Museo Logos

“Logos è un’opera unica che racconta 2.500 anni di storia dell’umanità e del Cristianesimo. Il Museo si presenta come il più grande del genere al mondo, per numero di statue presenti al suo interno, già vincitore della prima fase del Guinness World Record, in attesa dell’ufficialità del titolo mondiale. Accoglie al suo interno una mostra di migliaia di statue semoventi che raccontano 2500 anni di storia, con le tappe più significative della vita di Gesù, su una superficie di circa 1.300 mq.

Ideato come un percorso che parte dall’antica Roma, 500 anni prima della nascita di Gesù Cristo, per poi spostarsi a Gerusalemme; oltre alle scene tipiche del presepe tradizionale, come ad esempio la natività, racconta attraverso statue uniche nel suo genere e suggestivi elementi scenografici, i seguenti momenti della vita di Gesù: Gesù bambino che impara il mestiere del falegname presso la bottega del padre Giuseppe, il periodo di evangelizzazione con la resurrezione di Lazzaro, il battesimo nel fiume Giordano, le tentazioni di Satana nel deserto, le prediche sul Monte degli Ulivi, l’incontro con la samaritana, l’Ultima Cena, il bacio di Giuda, l’arresto, la via Crucis, il Sacro Sepolcro e l’ascensione, la Pentecoste e, infine, la riproduzione della Basilica di San Pietro con una statua che rappresenta Papa Francesco. Il percorso museale ha come obiettivo quello di trasportare il visitatore in un’epoca lontana, rivivendo l’antica quotidianità e le sue tradizioni, con elementi tipici quali la produzione del vino, del grano, gli antichi mestieri molti dei quali ormai scomparsi, il tutto reso ancor più fascinose dall’accurata fotografia e dalle musiche presenti in ogni stanza, molte delle quali omaggio al celebre film del 1977, “Gesù di Nazareth” di Zeffirelli”.

La magia di questo luogo nasce dall’intuizione e dalla disponibilità dell’Amministrazione Comunale che ha creduto nel progetto e voluto dare la giusta collocazione al lavoro straordinario, di un Maestro Artigiano di Scafati che ha dedicato 40 anni della sua vita alla realizzazione con maestria eccezionale di statue che raccontano il passato. 3.000 statue, di cui 1.200 in movimento, lavorate tutte a mano. Le giuste prospettive, le proporzioni delle statue, i tanti elementi scenografici (es. la riproduzione delle attività quotidiane) e le musiche di sottofondo, permettono un’immersione completa del visitatore e fanno del museo un luogo davvero magico. “Ricordo a questo proposito le dichiarazioni di visitatori illustri del museo; il presidente della regione Campania, on. Vincenzo De Luca: Con questo allestimento avete creato un luogo dove si respira il clima vero di quel tempo, un clima di grande spiritualità; prof. Vittorio Sgarbi: Non una semplice esposizione il Museo Logos ma un capolavoro collettivo, il frutto di anni di lavoro artigianale, visione e dedizione assoluta.

La Campania è rinomata per i presepi napoletani. Qui si è pensato di fare molto di più. Don Vincenzo Federico, responsabile della Caritas della Diocesi di Teggiano Policastro: Il Museo è un miracolo che lascia tutti a bocca aperta; infine la dichiarazione delle imprenditrici della società Auris Film, Erika e Rossella Cardinale, fondatrici del museo insieme al padre Carmine: Il Museo Logos è una tappa imperdibile per chiunque voglia immergersi in una straordinaria combinazione di arte, storia e spiritualità. questo Aggiunge e conclude il presidente Cernicchiaro: “Il Museo si arricchisce in questo periodo ulteriormente con un incredibile Villaggio di Babbo Natale e di una Mostra d’Arte Presepiale che rimarrà permanente allestita con i lavori realizzati nei laboratori del Museo dai soci dell’’Associazione ANSPI, che organizza laboratori per le scuole, insegnando l’arte della creazione di presepi, anch’esse curate nei minimi dettagli. È un’esperienza magica che affascina grandi e piccini, arricchita dalla possibilità di visitare il borgo di Vibonati, un gioiello che merita di essere scoperto”.

Uno sconto speciale per i lettori di InfoCilento

I lettori di INFOCILENTO, che si presenteranno alla biglietteria del Museo Logos di Vibonati con una copia di questo articolo, avranno diritto ad uno sconto sul costo del biglietto (€ 4 invece di € 7) Offerta valida fino al 6 gennaio 2025.