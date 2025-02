Il Ministero del Turismo rimedia alla gaffe sul Cilento. Sulle pagine social del dicastero, infatti, era stato promosso un articolo del quotidiano britannico The Guardian che inseriva il Cilento al primo posto tra le mete di vacanza italiane. Ma a corredo del post era stata utilizzata un’immagine della Costiera Amalfitana e per la precisione di Conca dei Marini, ad Amalfi.

L’errore social del Ministero

Un errore che ha provocato l’ironia dei social e qualche polemiche. Quando il disguido è divenuto virale il post Facebook e Instagram è stato rimosso e quindi ripubblicato correttamente con una foto che questa volta ritrae una delle perle del territorio, ovvero Palinuro.

Anche in questo caso non sono mancate polemiche, stavolta di natura campanilistica circa la scelta della località. In questo caso discussioni da bar, di poco conto.