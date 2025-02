Cilento promosso, ma con la foto sbagliata: ironia social sulla gaffe del Ministero del Turismo

Il Cilento si conferma una delle mete turistiche più ambite d’Italia, con riconoscimenti che spaziano dal New York Times al Guardian. Tuttavia, una recente gaffe del Ministero del Turismo ha suscitato ilarità e critiche sui social media.

L’errore

Per promuovere il Cilento come destinazione turistica, il Ministero ha utilizzato un post su Instagram che celebra le bellezze del territorio, citando un articolo del Guardian che lo aveva inserito al primo posto tra le mete di vacanza italiane. Tuttavia, l’immagine scelta per accompagnare il post ritrae un tratto inconfondibile della Costiera Amalfitana, precisamente da Conca dei Marini ad Amalfi.

Reazioni social

L’errore non è passato inosservato agli utenti dei social media, che hanno prontamente segnalato la svista nei commenti al post. “Cilento??? Peccato che la foto sia di Conca dei Marini in Costiera Amalfitana. Il ministero ha bisogno di un ripasso di geografia!” scrive un utente. Un altro aggiunge ironicamente: “Se vi servissero foto del Parco Nazionale del Cilento, noi siamo a disposizione”.

“Il Cilento merita di più“

“Il Cilento, con le sue spiagge incontaminate, i borghi storici e il Parco Nazionale, non ha certo bisogno di immagini di altri luoghi per promuoversi. La gaffe del Ministero rischia di offuscare l’immagine di un territorio che merita di essere valorizzato per le sue peculiarità”, è un altro commento affidato ai social.

E poi c’è chi lancia un appello: “Ci auguriamo che il Ministero del Turismo prenda provvedimenti per correggere l’errore e che in futuro presti maggiore attenzione nella selezione delle immagini per promuovere le bellezze del nostro Paese”.

Nonostante l’evidente svista, il post è rimasto online per diverse ore senza correzioni, aumentando il clamore attorno all’errore.