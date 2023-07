Il mercato della Feldi non si ferma: ecco Igor Carioca

La SSD Feldi Eboli è lieta di annunciare l’ingaggio di Igor Carvalho da Rocha, meglio conosciuto come Igor Carioca, il brasiliano ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoblù fino al giugno 2024. Classe 1998, l’ala mancina arriva dall’Inter Movistar. Dopo essersi messo in luce prima nel Minas e poi nell’Assoeva, Carioca esplode definitivamente nel Joinville. Sul suo talento mette gli occhi il colosso della Liga spagnola che lo porta in terra iberica e, nell’ultima stagione lo gira in prestito al Cascavel Futsal. Nella sua giovane carriera ha già arricchito il palmares personale di diversi titoli, come 1 campionato brasiliano, 1 coppa Libertadores, 1 coppa RS, 1 campionato Catarinense e 1 Recopa Catarinense.

Caratteristiche tecniche

Giocatore molto potente fisicamente e soprattutto micidiale nell’uno contro uno, Igor Carioca è pronto a vivere la sua prima esperienza in Italia.

Le prime parole di Ivan Carioca

“La trattativa si è svolta nel migliore dei modi e alla fine si è compiuta la volontà di Dio e la nostra. Sono molto felice di poter vivere questa nuova esperienza in Italia, sono molto emozionato e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il mister e i miei nuovi compagni. E’ un onore per me unirmi ai campioni d’Italia e spero di dare il mio contributo per fare la storia della Feldi Eboli. Ai tifosi dico che sarà una bella stagione e che lottando tutti insieme possiamo continuare a fare la storia di questa società”, le prime parole di Carioca in maglia rossoblù.