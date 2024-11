Il magistrato Catello Maresca a Futani per la giornata della legalità

“Lo Stato vince sempre”, è questo il titolo del libro del magistrato Catello Maresca che verrà presentato giovedì 28 novembre, alle ore 17:30, presso l’aula consiliare del Comune di Futani. Una giornata della Legalità promossa e organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Dario Trivelli, che oltre alla presenza del giudice Maresca vedrà gli interventi del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania, l’avv. Domenicoantonio D’Alessandro, del Presidente AIGA di Vallo della Lucania, l’avv. Domenico Sica e di Antonio Vassallo, figlio del compianto Sindaco di Pollica Angelo Vassallo.

Chi è Catello Maresca

Quella di Maresca è una carriera significativa, specialmente per il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata. Entrato in magistratura nel 1999, dal 2007 al 2018 è stato Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli. In questo ruolo, si è occupato di importanti inchieste contro il clan camorristico dei Casalesi, uno dei gruppi più pericolosi e influenti della camorra campana. La sua attività investigativa è stata fondamentale nel colpire i vertici dei Casalesi, culminando nell’arresto di Michele Zagaria, il capo dell’organizzazione, dopo ben 16 anni di latitanza.

Tuttavia, il suo impegno contro la camorra gli è costato minacce di morte e dal 2008 vive sotto scorta per proteggere la sua incolumità. Dalla sua esperienza e dalle operazioni che ha coordinato è nato il suo ultimo lavoro editoriale, in cui Maresca condivide riflessioni e approfondimenti su anni di attività contro la criminalità organizzata, evidenziando non solo le sfide della lotta alla camorra ma anche la complessità e i sacrifici personali legati a questo impegno.