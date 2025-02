Il M5S si incontra a Castelnuovo Cilento per discutere del futuro del territorio

“Il Comune di Castelnuovo Cilento ospiterà sabato 22 febbraio, alle ore 16:30, presso la Biblioteca ‘Gennaro Buccino’ di via Arbosto Velina, un incontro pubblico dal titolo ‘Parola ai Cittadini’. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni, per raccogliere istanze, esigenze e proposte per lo sviluppo del territorio.

L’appuntamento di Castelnuovo Cilento

Durante l’incontro verranno affrontati temi cruciali come turismo, agricoltura e artigianato, scuola e formazione, lavoro e politiche giovanili, sanità e infrastrutture. Parteciperanno Michele Cammarano, Presidente della Commissione Aree Interne e Consigliere Regionale, Gianluca D’Aiuto, Sindaco di Castelnuovo Cilento, Luca De Feo, Assessore del Comune di Castelnuovo Cilento, Iolanda Molinaro, Assessore del Comune di Vallo della Lucania, Alberico Sorrentino, Consigliere Comunale di San Giovanni a Piro, Fulvio Di Matteo, Consigliere Comunale di Orria ed Ezio Dura, Vicepresidente del M5S Vallo della Lucania.

I prossimi appuntamenti

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Vallo della Lucania porterà avanti queste iniziative con l’obiettivo di costruire un percorso di crescita e sviluppo per l’intero Cilento, convinti che l’unica strada percorribile sia quella di una visione collettiva, priva di egoismi che troppo spesso soffocano gli interessi di tutti i cittadini”. Ad annunciarlo è il rappresentante del gruppo territoriale di Vallo della Lucania Alessandro Maiese. L’incontro è aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso di crescita e sviluppo per il Cilento Interno.