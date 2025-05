Il Gin Agnes di Sala Consilina conquista per la terza volta consecutiva le finali internazionali di “The Gin Guide Awards” a Londra

Per la terza volta consecutiva, Gin Agnes allo zafferano, prodotto artigianalmente a Sala Consilina da Enzo Vespoli e Maurizio Caporale, conquista le finali del prestigioso concorso internazionale “The Gin Guide Awards 2025”, che si svolge ogni anno a Londra. Un risultato straordinario che conferma, ancora una volta, l’eccellenza e la costanza qualitativa di questo distillato italiano, sempre più apprezzato anche oltreconfine.

Un importante riconoscimento

Come già accaduto nelle edizioni precedenti, Gin Agnes approda in finale in ben due categorie: “Flavoured – Floral” e “Negroni”. Non si tratta quindi di un episodio fortunato, ma del riconoscimento costante di un prodotto che sa distinguersi per personalità, eleganza e originalità. Il concorso londinese è tra i più autorevoli nel mondo del gin: la selezione si basa su degustazioni alla cieca condotte da panel di giudici esperti, che valutano ogni etichetta secondo criteri rigorosi, tra cui gusto, equilibrio, complessità e presentazione. Superare la soglia d’eccellenza richiesta per accedere alla finale, per tre anni consecutivi, è una conferma tangibile del valore e della coerenza qualitativa del Gin Agnes.

Un vanto per i creatori

Interamente prodotto a Sala Consilina, nel cuore del Vallo di Diano, Gin Agnes nasce dalla perfetta fusione tra tradizione erboristica e innovazione artigianale. Il suo tratto distintivo è l’utilizzo dello zafferano, che conferisce al distillato un profilo aromatico raffinato e inconfondibile, capace di conquistare anche i palati più esperti.

La rassegna

“The Gin Guide Awards” è apprezzato a livello internazionale per la trasparenza, la professionalità e la serietà del suo processo di valutazione. I finalisti godono di visibilità nei principali media di settore e sulle piattaforme dedicate, mentre i vincitori espongono con orgoglio il riconoscimento sulle proprie bottiglie e materiali promozionali.

La riconferma del Gin Agnes tra i protagonisti del concorso rappresenta non solo un vanto per i suoi creatori, ma anche un motivo d’orgoglio per l’intero territorio di Sala Consilina e del Vallo di Diano, sempre più al centro della scena dei distillati artigianali di alta qualità.