Il Gal Vallo di Diano presenta la nuova Strategia di Sviluppo: “Comunità del cibo e del benessere”

Il GAL Vallo di Diano pronto a lanciare la sua nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 denominata “Vallo di Diano Comunità del Cibo e del Benessere”. Un evento pubblico che avrà luogo lunedì 8 aprile alle ore 18:00 presso la suggestiva Sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo a Padula.

Gli interventi

Tra i protagonisti di questa importante iniziativa spiccano nomi di rilievo nell’ambito dell’agricoltura e dello sviluppo regionale. Saranno presenti l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, il responsabile GAL della Regione Campania, Ferdinando Gandolfi, e i consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera. Quest’evento rappresenta un’occasione unica per presentare in anteprima tutte le azioni che il GAL intende intraprendere a favore del territorio nella nuova Programmazione.

Una delle fasi cruciali di questo incontro sarà la consegna dei decreti di finanziamento residuali della programmazione 2014-2020 a 39 nuove imprese beneficiarie. Queste aziende si sono distinte nelle Tipologie d’Intervento 4.4.1 (recinzioni contro danni da fauna), 6.4.1 (servizi agrituristici) e 4.1.1 (ammodernamento aziende agricole), per un totale di circa 1.000.000,00 di euro.

L’evento sarà condotto con maestria da Rosangela Alfisi, mentre al tavolo dei lavori si siederanno figure di spicco come Angela D’Alto, presidente del GAL, Italo Bianculli, e Riccardo Di Novella. Inoltre, saranno presenti i sindaci di Sala Consilina e Padula, Francesco Cavallone e Michela Cimino.

Un’opportunità per il territorio

La presentazione della nuova Strategia di Sviluppo Locale e la distribuzione dei finanziamenti rappresentano un’importante spinta per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio del Vallo di Diano. Un’occasione unica per mettere in luce le potenzialità del territorio e promuovere progetti e iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla crescita economica della regione.