Il Gal Vallo di Diano consegna una serra didattica ad una scuola di Padula

Il Gal Vallo di Diano, presieduto da Angela D’Alto, sindaca di Monte San Giacomo, ha ufficialmente consegnato all’istituto omnicomprensivo di Padula la prima serra didattica. Si tratta della prima consegna ad una scuola del territorio valdianese.

L’iniziativa

Nell’ambito del Progetto di Cooperazione internazionale CREA MED, che mira a valorizzare i prodotti agroalimentari, l’ambiente, le buone pratiche in agricoltura, tutela del territorio ed il corretto stile di vita, “abbiamo deciso – spiega Angela D’Alto – di rivolgerci innanzitutto alle scuole per sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, alla corretta alimentazione, alle tipicità del territorio. L’installazione di una serra è una azione concreta e materiale che – ne siamo certi- metterà i bambini in condizione di imparare ancor di più a rispettare la ricchezza della nostra terra“

Le prossime iniziative

A breve, altre serre didattiche saranno consegnate ad altre scuole aggiudicatarie.

“Intanto, grazie mille agli splendidi alunni della scuola primaria di Padula, alle insegnanti, al Dirigente Pietro Mandia, alla dottoressa Lavorgna della Regione Campania, alla Amministrazione Provinciale, a Don Vincenzo Federico, alla Comunità Montana Vallo di Diano e all’Amministrazione Comunale di Padula”, ha concluso l’amministratrice valdianese.