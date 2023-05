Il Gal Cilento Regeneratio promuove un incontro sul Rural Food Revolution al Festival dei 5 colori a Napoli

Il GAL Cilento Regeneratio sarà uno dei partecipanti di spicco al “Festival dei 5 colori”, l’evento atteso dal 17 al 21 maggio 2023 a Napoli.

Questa importante manifestazione avrà luogo nella splendida cornice del Maschio Angioino, un luogo emblematico che accoglierà domani, venerdì 19 maggio, un incontro di grande rilevanza sul tema “Consumare Cilentano – Rural Food Revolution” presso la suggestiva Sala Barone, a partire dalle ore 16:30.

L’appuntamento

L’incontro sarà inaugurato dai saluti di Gabriele De Marco, il presidente del GAL Cilento Regeneratio, e di Luca Cerretani, il coordinatore dell’organizzazione. Successivamente, interverranno esperti e protagonisti del settore, tra cui spiccano i nomi di Laura Apone, progettista della misura 19.3.1, Claudio Aprea, progettista della Rural Food Revolution, Vincenzo Pepe, presidente di Fare Ambiente e professore ordinario di diritto dell’Ambiente comparato presso l’Università Vanvitelli. Infine, le conclusioni saranno affidate a Franco Picarone, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania.

Una volta concluso l’incontro nella Sala Barone, i produttori delle Aziende Locali dei GAL Regione Campania si sposteranno nel cortile del Maschio Angioino per incontrare e condividere le loro storie con le famiglie presenti. Sarà un’occasione unica per entrare in contatto diretto con i protagonisti del territorio e scoprire le eccellenze culinarie che il Cilento e la Campania hanno da offrire.

Ecco il Festival dei 5 colori

Il “Festival dei 5 colori”, giunto alla sua seconda edizione, si propone di agire in modo incisivo per contrastare l’obesità e promuovere un autentico cambiamento nelle abitudini alimentari dei consumatori.

Questo evento è una straordinaria opportunità per sensibilizzare il pubblico e promuovere una sana e consapevole alimentazione, valorizzando le eccellenze enogastronomiche locali. Il GAL Cilento Regeneratio, con la sua partecipazione attiva a questo importante festival, dimostra il suo impegno nel promuovere la produzione e il consumo di prodotti cilentani di qualità, sostenendo allo stesso tempo un’economia locale e sostenibile.

Il “Consumare Cilentano – Rural Food Revolution” rappresenta un’occasione unica per riflettere sulle sfide e le opportunità che il settore agroalimentare offre, con un’attenzione particolare all’importanza di una produzione sostenibile e alla valorizzazione delle tradizioni culinarie locali. Si auspica che questo incontro possa ispirare i partecipanti a fare scelte consapevoli e a sostenere il settore agricolo e alimentare del Cilento, contribuendo così alla crescita economica e al benessere delle comunità locali.