Il fuoco devasta il territorio: incendi a Serre e Aquara

Incendio in un terreno di località San Martino di Aquara, nel pomeriggio di oggi. Ad intervenire i Vigili del Fuoco della postazione di Roscigno e sono state portate due autobotti della Comunità Montana Alburni.

Le fiamme, visibili anche da diversi chilometri di distanza, sono state domate in poco tempo eppure la tempestività degli interventi non è bastata a non far andare in fumo alcuni filari di vigneti e degli alberi di ulivo.

Sul posto è giunto anche il vicesindaco di Aquara, Giovanni Marino che ha seguito e supportato le operazioni di spegnimento.

A contribuire al propagarsi delle fiamme la forte ondata di calore che ha reso i terreni secchi e aridi.

Fuoco a Serre

Dalle ore 11.30 di oggi un vasto incendio ha interessato anche il Comune di Serre in località Sant’Andrea.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, le squadre AIB della Comunità Montana degli Alburni e della Protezione Civile di Campagna.

L’incendio a causa del vento e della zona impervia ha richiesto un duro lavoro degli operatori intervenuti rese ancor più difficile dalle alte temperature. Il fuoco è stato domato intorno alle ore 16.00.