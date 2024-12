Il direttore sanitario dell’Asl in visita all’ospedale di Vallo della Lucania nel giorno di Natale

Come ormai consuetudine, il Direttore Sanitario dell’Asl Salerno, Primo Sergianni, ha scelto il giorno di Natale per portare il saluto della Direzione Strategica nei presidi ospedalieri dell’Azienda.

Visita a Vallo della Lucania

A Vallo della Lucania, infatti, la visita del DS per testimoniare la vicinanza della Direzione all’abbegazione e al profondo senso di comunità e di responsabilità di tutti i professionisti sanitari dell’Asl Salerno impegnati anche nei giorni di festa. Un segno di vicinanza anche a tutti i pazienti ricoverati e ai loro familiari.

Ad accompagnarlo il direttore sanitario del PO di Vallo della Lucania, iGaetano Aprea in un “giro visite” natalizio che ha visto protagonista il reparto di Pediatria – diretto da Maria Rosaria la Rocca – la Cardiologia UTIC ed Emodinamica – diretta da Antonio Aloia – e la Medicina D’Urgenza e Pronto Soccorso – diretta da Antonella Sica.

“In un giorno di festa e di riflessione, ho voluto partecipare, insieme ai nostri professionisti, a portare un segno concreto di vicinanza ai nostri dipendenti e alle persone” ha dichiarato il Direttore Sanitario Primo Sergianni “la sanità ha bisogno di tecnica, di ricerca, di competenze, di personale, ma anche di umanizzazione delle cure. Grazie anche al nostro personale per l’attitudine, l’impegno e per l’attenzione quotidiana che mettono per la cura delle persone”.