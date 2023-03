“Il Decalogo per la Democrazia”, Josè Ortega incontra gli studenti del Golfo di Policastro

Il Decalogo per la Democrazia di José Ortega, l’intellettuale e filosofo spagnolo del XX secolo, ha fatto tappa a Sapri, in provincia di Salerno, dopo essere rimasto in mostra per due mesi a Palazzo Sant’Agostino. L’esposizione ha incontrato il favore del pubblico, soprattutto giovanile, degli istituti superiori salernitani e delle associazioni culturali.

L’appuntamento

L’apertura dell’esposizione a Sapri avverrà mercoledì 15 marzo alle ore 16.00 presso l’Auditorium ‘G. Cesarino’. All’inaugurazione parteciperanno i sindaci di Sapri e San Giovanni a Piro, Antonio Gentile e Ferdinando Palazzo, il consigliere provinciale delegato al Turismo e promozione Pasquale Sorrentino e il consigliere regionale Andrea Volpe.

I dirigenti scolastici Maria De Biase, Franca Principe e Corrado Limongi daranno i saluti, mentre l’assessore regionale al turismo Felice Casucci concluderà i lavori.

Il Decalogo di Ortega, il fascino e il valore della poetica civile

La mostra, a cura di Franco Maldonato, direttore del Polo Museale di San Giovanni a Piro, raccoglie i dieci ‘cartelli’ che Ortega consegnò ai suoi conterranei quale auspicio e, al contempo, ammonimento per l’avvento della monarchia costituzionale dopo la triste parentesi franchista. L’esposizione testimonia il fascino e il valore universale della poetica civile del Pintòr.

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 29 marzo 2023, con ingresso gratuito. Questa è un’opportunità per tutti coloro che sono interessati alla storia e alla filosofia di conoscere da vicino il pensiero di Ortega. La mostra è un’occasione per i giovani di scoprire un personaggio fondamentale del pensiero spagnolo del XX secolo e di approfondire la loro conoscenza sulla democrazia e sui diritti umani. Non mancate questa importante occasione di conoscenza e di riflessione.