Il cuore gentile di san Costabile. Racconti e giochi per conoscere il Patrono di Castellabate

La Casa Editrice Punto Famiglia è annunciato la pubblicazione del testo “Il cuore gentile di San Costabile”. Nell’anno in cui si celebrano i Novecento anni dalla nascita al Cielo di San Costabile Gentilcore, Patrono della città di Castellabate e Compatrono della Diocesi di Vallo della Lucania, questa pubblicazione dedicata ai bambini e ai ragazzi ha lo scopo far conoscere o riscoprire la figura di un santo molto amato, un testimone luminoso del Vangelo. Racconti, giochi e attività su uno degli abati dell’antichissima e preziosa badia di Cava de’ Tirreni che tanto ha contribuito alla diffusione della fede e alla costruzione di una delle perle più splendenti del Cilento.

Il contenuto

I racconti in chiave moderna, i disegni curati nei minimi particolari e le attività previste, rappresentano un percorso molto utile di approfondimento e di conoscenza. Uniscono le generazioni, mettono in luce il ruolo della trasmissione della fede, l’attenzione alla diversità e l’importanza della parrocchia e della comunità ecclesiale.

Il testo è preceduto da una introduzione di don Roberto Guida, parroco di Castellabate e Santa Maria che ha suggerito all’Editrice il testo, intuendone l’importanza per i fanciulli e non solo.

L’autrice

“Il cuore gentile di san Costabile” è stato scritto da Giovanna Abbagnara, giornalista e scrittrice, autrice di molte pubblicazioni dedicate ai ragazzi. Tra queste: ll mio Giubileo della Misericordia. (2016), Benvenuti a Casa Martin (2017), Abbiamo visto la Mamma del Cielo (2016), Il mio presepe in famiglia (2017), #Trova la perla preziosa (2018), Vivere la Prima Eucaristia in famiglia (2018), La Prima Comunione di nostro figlio (2018), Voi siete l’adesso di Dio (2019), Ai piedi del suo Amore (2020), Le avventure di Emanuele e del suo amico Gesù (2020), In vacanza con Dio (2022), La si chiamerà donna (2023).

La presentazione

La prima presentazione del testo sarà sabato 3 febbraio alle ore 16 a Castellabate alla presenza di Sua Ecc.za Mons. Vincenzo Calvosa, vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania e dei bambini del catechismo e delle scuole con le loro famiglie.

È possibile acquistare la pubblicazione presso tutte le parrocchie di Castellabate oppure sullo store online di Editrice Punto Famiglia cliccando qui.