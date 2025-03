Il comune di Sala Consilina riprende possesso di Villa Diana: il sopralluogo dell’ufficio tecnico e della Polizia Municipale

Il comune di Sala Consilina ha ripreso possesso di Villa Diana.

La struttura

La struttura situata nel cuore della cittadina, è stata oggetto di una lunga e complessa vicenda legale che ha visto il Comune contrapporsi, per decenni, agli eredi dei proprietari della struttura.

Il sopralluogo

Questa mattina, tecnici comunali, accompagnati dalla Polizia Locale, sono entrati nell’albergo dopo aver tagliato la catena e il lucchetto che ne sigillavano l’ingresso. All’interno della struttura è stato effettuato un sopralluogo completo in tutte le stanze. L’azione è stata eseguita in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità della decisione del comune di Sala Consilina di risolvere il contratto con la proprietà per grave inadempimento da parte di quest’ultima.

La vicenda di Villa Diana ha avuto sviluppi legali che si sono prolungati per anni, ma questa mattina si è finalmente conclusa con l’ingresso ufficiale nelle mani del Comune.