Il comune di Castelcivita, guidato dal sindaco Forziati, ha assegnato un assessorato esterno a Costantina Vincenzo

Il comune di Castelcivita, guidato dal sindaco Antonio Forziati, ha assegnato un assessorato esterno. Da qualche giorno è rientrata a far parte della giunta comunale la residente, Costantina Vincenzo.

La ventinovenne è subentrata all’amministratrice Giovanna Gigliello che, dopo la nomina ad assessore avvenuta alla fine dello scorso maggio, in seguito alle elezioni comunali 2023, ha rassegnato, circa una settimana, fa le sue dimissioni.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

“L’incarico le è stato affidato per la fiducia che l’amministrazione comunale ripone in lei e anche per le sue qualità umane e professionali, il tutto in relazione all’apporto che può dare in vista della realizzazione degli obiettivi prefissati dal programma stilato dall’amministrazione in carica” hanno fatto sapere dall’ente.

A Costantina Vincenzo, che già da qualche giorno è in carica come nuovo assessore esterno del comune di Castelcivita, sono state conferite le deleghe all’Ambiente, allo Sviluppo, al Patrimonio Forestale e al Decoro Urbano. Con la delega conferita alla Vincenzo la giunta comunale può riavere, come previsto dalla legge per le pari opportunità tra donne e uomini, una rappresentanza di entrambi i generi.