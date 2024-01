Il comune di Ascea chiude storica discoteca: annullata la serata di questa sera. «Non garantite le condizioni di sicurezza»

Il comune di Ascea ha deciso di chiudere il noto locale la “Buca di Bacco”. Secondo l’Ente non sussisterebbero le condizioni necessarie a garantire la pubblica sicurezza per lo svolgimento degli eventi ricreativi nella discoteca di via delle Sirene. Salvo sorprese, dunque, non si terrà la serata “Peligrosa” prevista per questa sera.

Le motivazioni del provvedimento

L’ ordinanza sindacale ha effetto immediato e porta la data di ieri. Tra le motivazioni, si legge, è stato determinate quanto sarebbe accaduto durante la serata del 22 dicembre durante il concerto dell’artista Tony Effe. Secondo il documento, firmato dal sindaco

D’Angiolillo, gli organizzatori avrebbero concesso l’ingresso al locale a un eccessivo di persone.

La dura reazione degli organizzatori

Dura la risposta degli organizzatori dell’evento, che contestano all’Ente, in primis, la poca tempestività del provvedimento arrivato a poche ore dalla serata. Inoltre, non c’è accordo nemmeno sulle motivazioni addotte dal sindaco.