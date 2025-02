Il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Giuseppe La Gala, in visita ai presidi di Eboli e Battipaglia

Nella mattinata di oggi, il Generale di Divisone Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania” di Napoli, ha fatto visita alle Compagnie Carabinieri di Eboli e di Battipaglia, importanti presidi areali della Piana del Sele.

La giornata

L’alto Ufficiale è stato ricevuto dai rispettivi comandanti di Compagnia, Capitano Greta Astrid Gentili e Samuele Bileti, e da una rappresentanza di personale dei vari reparti dell’Arma operanti in quel vasto territorio a sud del capoluogo provinciale. Il Generale La Gala ha ringraziato tutti i militari per l’impegno quotidianamente profuso nel servizio d’Istituto in aree geografiche complesse, caratterizzate da molteplici e variegati fenomeni criminali e da una significativa presenza di immigrati, talvolta irregolari. Ha inoltre espresso apprezzamento per il costante impegno a tutela della collettività, invitando tutti al rigoroso contrasto dei reati contro il patrimonio, per garantire un elevato livello di sicurezza urbana, nel contempo assicurando sostegno alle vittime di reato.

Il Generale ha inoltre esortato i suoi Carabinieri ad avere sempre un atteggiamento mentale partecipativo e rasserenante per la cittadinanza, al fine di migliorare l’attività di operatori della sicurezza e tutori delle leggi. “Per raggiungere gli obiettivi istituzionali -ha affermato il Generale La Gala- occorre consapevolezza del delicato ruolo di tutori della sicurezza sociale, promuovendo inoltre la creazione di ambienti di lavoro sereni e caratterizzati da coesione interna, quale migliore presupposto per aumentare efficienza e produttività”. Il Comandante della Legione ha concluso la visita con la rituale foto ricordo, augurando buon lavoro a tutti i Carabinieri della Piana del Sele.