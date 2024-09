Il Cilento torna protagonista su “Linea Verde”

Il Cilento torna protagonista sulle Reti Rai, questa volta in una nuova puntata di Linea Verde, il programma di Rai 1 condotto da Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi, che da oltre quarant’anni racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il contesto ambientale e il settore enogastronomico e agroalimentare, guardando alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio.

Puntata dedicata al Cilento

La messa in onda della puntata è prevista per domenica 29 settembre come sempre a partire dalle ore 12.20 su Rai 1 e su Rai Play; i conduttori esploreranno il Cilento, tra le bellezze paesaggistiche e gastronomiche che caratterizzano questa terra antica.

Nei giorni scorsi le telecamere della Rai hanno fatto tappa proprio nel territorio cilentano, con un focus particolare su Castellabate, Pollica, Casal Velino e Giungano, visitando anche diverse aziende locali.