Il Cilento si trasforma in una piccola Betlemme: con i Presepi Viventi

I Presepi Viventi del Cilento non sono semplici allestimenti statici, ma vere e proprie rappresentazioni teatrali che coinvolgono l’intera comunità. Artisti, artigiani e volontari lavorano instancabilmente per ricreare l’atmosfera della Betlemme di duemila anni fa, con costumi d’epoca, mestieri antichi e scene evocative.

Un percorso tra fede e folklore

Passeggiando tra i vicoli dei borghi, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica, ammirando le botteghe degli artigiani, assistendo alla preparazione del pane e del vino, e incontrando i personaggi della Sacra Famiglia e dei pastori. Ogni Presepe Vivente è un’occasione per riscoprire le proprie radici, trasmettere ai più giovani i valori della tradizione e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Ecco gli appuntamenti

Si inizia questa sera, a Tortorella dove si terrà il percorso presepiale, “Presepe vivente Teatralizzando”, a partire dalle 23:00 presso in Piazza Umberto I. A Roccadaspide la rappresentazione della Natività denominata “Arrivo a Betlemme” partirà alle 23:10 dallo spazio antistante la Chiesa del Carmine, in piazza XX Settembre, per attraversare tutto il corso fino a raggiungere la Chiesa della Natività dove saranno riprodotte le scene dell’antica Betlemme.

Suggestivo è anche la Natività sul Monte Calpazio il 26 e il 27 dicembre a partire dalle ore 19:00 presso il piazzale del Santuario della Madonna del Granato.

A Monteforte Cilento si terrà l’evento natalizio ” presepe vivente – regnum herodis”, un appuntamento ormai storico che vedrà la partecipazione attiva dei cittadini del posto. Spazio anche alla musica: appuntamento il 26 dicembre con i Nova Felix e 27 dicembre con Subbenga Sunamo. Il 27 dicembre anche a Lustra andrà in scena il Presepe Vivente.

Continuano gli appuntamenti il 27 dicembre. Ci trasferiamo a Vallo della Lucania, rione Sasso, con il Presepe Vivente del ‘700 napoletano a partire dalle ore 18:00, organizzato dalla Pro Loco Gelbison.

Il 28 dicembre torna nel centro storico di Eboli il Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine e dall’Oratorio ANSPI San Francesco, in collaborazione con WebRadio Francesco. Anche Pisciotta rinnova questa iniziativa tradizionale nel suo suggestivo centro storico il 27 e 28 dicembre a partire dalle 18.

Il 29 dicembre il presepe vivente prenderà vita nel suggestivo villaggio di San Severino di Centola: alle ore 16:00 ci sarà una passeggiata per le vie del borgo per rivivere i mestieri, i sapori e i profumi dimenticati.