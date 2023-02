Il Cilento e le sue prelibatezze culinarie, ecco i piatti tipici che non possono mancare sulla tavola | Foto

La cucina cilentana è caratterizzata da una grande varietà di piatti tradizionali, che spaziano dai primi piatti ai secondi, dai dolci ai formaggi, e che utilizzano ingredienti freschi e genuini, coltivati in loco.

Ecco qualche piatto tipico

Cannelloni ripieni di ricotta Fusilli corti con ragù

Tra i primi piatti, non possiamo non menzionare la pasta fresca cilentana come cannelloni, fusilli, lagane e ceci.

Tra i secondi, invece, troviamo il “pollo alla cacciatora”, un piatto rustico e saporito, preparato con pollo, pomodori, olive nere e vino bianco.

Lagane e ceci Ravioli con sugo e Formaggio cacioricotta

Oppure la “scaloppina alla marsala”, una gustosa preparazione di carne, accompagnata da una salsina al vino marsala.

Eccellenze cilentane

Passando ai dolci, il Cilento è famoso per la sua produzione di fichi, che vengono utilizzati in numerosi dolci tradizionali, come la “crostata di fichi”, preparata con una base di pasta frolla e una farcitura di fichi caramellati.

Per finire, non possiamo dimenticare i formaggi. In particolare, il Cilento è famoso per la sua produzione di “pecorino cilentano”

Paccheri ai frutti di mare con pomodorini del piennolo Formaggio con soppressata

un formaggio a pasta dura, dal sapore deciso e persistente, che si abbina perfettamente con il pane casereccio e un bicchiere di vino rosso.Insomma, la cucina cilentana è un’esperienza da non perdere per chi ama la buona tavola e vuole scoprire nuovi sapori e tradizioni.

Melenzane “mbuttunate” Gnocchi

Se siete in vacanza nel Cilento, non esitate a provare i piatti tipici e ad assaggiare i prodotti locali. Sono certa che non resterete delusi!